Haberler » 3. Sayfa » Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasında yaralananların kimlikleri belli oldu - Haberler

Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasında yaralananların kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Yeşilyurt köyü mevkii Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Ali Acar(29) yönetimindeki 32 ES 086 plakalı kamyon ile aynı istikamette yolun sol şeridinde seyir halinde olan İsa Gül(49) yönetiminde bulunan bir tur firmasına ait 50 DK 732 plakalı...

18.12.2019 07:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 07:29Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasında yaralananların kimlikleri belli oldu
Afyonkarahisar-Antalya Karayolu köyü mevkii Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Ali Acar(29) yönetimindeki 32 ES 086 plakalı kamyon ile aynı istikamette yolun sol şeridinde seyir halinde olan İsa Gül(49) yönetiminde bulunan bir tur firmasına ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı.

Kaza sonucu çimento yüklü kamyon yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak tarlaya yuvarlandı. Kamyon şoförü Ali ACAR(29) kazayı herhangi bir yara almadan atlatırken, otobüste bulunan toplam 26 yolcu 3 personelden 9 hafif yaralı 1 ağır yaralı olmak üzere toplam 10 yolcu yaralandı.

Kazada ağır yaralanan otobüs muavini olan Ömer Aktaş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı yolcuların kimlikleri tespit edilmiş olup,

Hatun Ünal (60),Eşref Ayremir(19), Şerafettin Işık(39), Çınar Işık(5), Gökhan Karadayı(32), Sezai Çiloğlu(40) isimli yolcuların hayati tehlikesi olmayıp Sandıklı Devlet Hastanesine, diğer yaralılardan Gizem Geldioğlu(18), Özlem Ertuğrul(22), Gülhanım Ertuğrul(23) Dinar Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. - AFYONKARAHİSAR

Yeşilyurt, Ali Acar, İsa Gül, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

07:58 34 yaşındaki Finlandiya'nın yeni Başbakanı'nın ilk icraati DEAŞ'lı çocukları geri getirmek - Haberler
07:36 The Crown: İşçi Partili Başbakan Wilson'ın Sovyet ajanı olduğundan mı şüphelenilmişti? - Haberler
07:35 KGB ajanı Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam - Haberler
07:35 Binlerce hastaya yeni bir böbrek kazandıran Nobel ödüllü ekonomist - Haberler
07:33 Fransa'da eylemler bitmiyor! Şimdi de doktorlar sokağa çıktı - Haberler
07:01 Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1'i ağır 4 yaralı - Haberler
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Haberler
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Haberler
18.12.2019 08:20:19