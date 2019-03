Afyonkarahisar'da "Milli İstihdam Seferberliği" Programı

Kaynak: AA

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Her işin bir gereği var. Yatırımın da gereğini yerine getirdiğimiz, kuralları çerçevesinde hareket ettiğimiz zaman Türkiye kadar verimli başka bir ülke yoktur." dedi.Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 9 kuruluşun katılımı ile İstihdam Seferberliği tanıtım toplantısı düzenlendi.Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar TSO'da gerçekleştirilen toplantıda, istihdam seferberliğinin işverenler ve işletmeler için önemli fırsatları beraberinde getirdiğini söyledi.Türkiye'de geçmişten günümüze kadar yatırım yapan ve yatırımı makul bir şekilde ayakları üstüne oturtan herkesin kazandığını ifade eden Tutulmaz, şöyle devam etti:"Her işin bir gereği var. Yatırımın da gereğini yerine getirdiğimiz, kuralları çerçevesinde hareket ettiğimiz zaman Türkiye kadar verimli başka bir ülke yoktur. Ancak zaman zaman kuralları çerçevesinde yürütülmeden hareket edilmesi, fizibilitenin yeterince yapılmaması ve benzeri hususlardan dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Geçen yıl ülkemiz üzerinde küresel bir sıkıntı oluşturulmak istendi. Döviz ve başka argümanlar kullanılarak bu yapıldı. Ancak güçlü Türkiye ekonomisi, ilk aşamadan sonra bunu bertaraf etmesini bildi. Bundan sonra da bu tür olumsuzlukları birlikte hareket ederek bertaraf etmesini bileceğiz."- "Bu dönem 10 bin istihdam planlanıyor"Tutulmaz, kampanyanın herkesi mümkün olduğu kadar üretimin içine sokmayı hedeflediğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Hükumetimiz, iş adamlarımıza önemli bir transfer sağlayarak, yeni girişimci olmak isteyenlere ve girişimini büyütmek isteyenlere güzel bir fırsat vermektedir. Burada 3 ay boyunca çalıştırılan işçinin ücreti de, sosyal güvenlik ve vergi giderleri de devletin. Engelli ve kadınlara yönelik istihdamda bunun artma imkanı var. 2 yıl önce benzer bir kampanyada 5 bin kişi Afyonkarahisar'da işe girebilir diye bir planlama yapılmasına rağmen 7 binin üzerinde bir istihdamla Afyonkarahisar destek verdi. Bu dönem 10 bin istihdam planlanıyor. Afyonkarahisar'ın buna elverişli olduğunu düşünüyoruz. Bu rakamın üzerinde bir rakamın da başarılabileceğini düşünüyoruz."- "Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin"Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser de istihdam seferberliğinin duyurulması ve başarıya ulaşması için toplantılar yapacaklarını aktardı.Oda olarak her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerini kutlayacaklarını belirten Serteser, şunları kaydetti:"2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdiğinde yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak."Toplantı, ilgili kurumların oda ve borsa temsilcileri ile yaptığı görüşmelerle sona erdi.Toplantıya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, oda ve borsa temsilcileri ile iş adamları katıldı.