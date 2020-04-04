Afyonkarahisar'da minibüs tıra çarptı: 3 yaralı
Afyonkarahisar'da minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
04.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:54
Selami Koçyiğit (41) yönetimindeki 03 VL 063 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sülümenli beldesi kavşağında, Emrullah Güven (38) idaresindeki 31 ZA 890 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü Koçyiğit ile araçta bulunan Halil Erdem (33) ve Menderes Yusuf (29) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA