Haberler » Spor » Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü - Spor

Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda, derece elde eden sporcular hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi.

23.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:47Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü
Afyonkarahisar'ın ilçesinde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda, derece elde eden sporcular hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi.

Şuhut'ta Wushu Kung Fu dalında Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde eden minik sporcular, hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi. Sinema ile ödüllendirilen minik sporcular sinemaya gidecekleri için heyecanlanırken, sevinçleri ise gözlerden kaçmadı. Etkinlik sebebiyle için iş adamı ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:35:07