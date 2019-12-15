Afyonkarahisar'da mobil tahsilat minibüsü

Afyonkarahisar'da mahalle ve sokakları dolaşarak vatandaşların istek ve şikayetlerini toplamak, bir yanda da belediyeye bağlı tüm tahsilat işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan Beyaz Masa İletişim ve Mobil Vezne Aracı hizmete başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşa kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan Beyaz Masa İletişim ve Mobil Vezne Aracı, mahallelerin en yoğun olduğu yerlerde ve özellikle semt pazarları noktalarında hizmet veriyor. Belediyeye gelemeyen vatandaşlar mobil araçtan faydalanıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Hasan Azak, mobil aracının Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla hizmete girdiğini söyledi. Azak, Eylül ayı içerisinde Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla mobil vezne ve iletişim aracı vatandaşlarımızın hizmetine başladı. Buradaki hedefimiz yaşlılara, engellilere ve diğer bireylerin hizmeti ayağında almalarını sağlamak. Biz burada vatandaşımıza kolaylıklar sağlamak istiyoruz. Haftanın her günü belirli semtlere giderek vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Buraya gelen vatandaşımız hem faturasını ödüyor hem de istek ve şikayetini dile getirebiliyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun. İstek ve talepte bulunan vatandaşlarımıza gerekli birimlerle görüşüp en geç 5 iş günü içerisinde dönüş sağlıyoruz dedi.

Mobil araçtan faydalanan vatandaşlardan Müzeyyen Topsöğüt, Pazarcı esnafı olduğumuz için fazla çarşıya gitme imkanımız olmuyor. Bu araç sayesinde ödemelerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Özellikle mobil araç çalışanlarımızdan da memnunuz diye konuştu.

Mobil araçta faturasını ödeyen Emre Şirin de Esnaf ve tek kişi olduğum için zorlanıyordum. Şu an fatura ödeme konusunda sorunumuz kalmadı. Fatura ödeme noktası ayağımıza geliyor dedi.

Kaynak: DHA