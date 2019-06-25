25.06.2019 11:17
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Afyonkarahisar'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar- Ankara çevre yolu Akçin kavşağında Murat Sökmen idaresindeki 03 AAB 597 plakalı motosiklet ile yabancı uyruklu Abdülrezzak Erbab yönetiminde ve ters şeritten ilerleyen bisikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet ve bisiklet sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Afyon , Güncel

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