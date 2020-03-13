Afyonkarahisar'da motosikletli kuryeler "Şehitlere Vefa" turu attı
Afyonkarahisar'da motosikletli kuryeler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla "Şehitlere Vefa" turu attı.
13.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:56
Afyonkarahisar'da motosikletli kuryeler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla "Şehitlere Vefa" turu attı.
Kentte ilaç, yemek ve kargo gibi sektörlerde motosikletli kurye olarak çalışan gençler, önce Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.
Motosikletli kuryeler, ziyaretlerinde Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Şehitler için dua eden gençler, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.
Motosikletli kuryeler adına açıklama yapan Fatih Ardıç, "Şehit ağabeylerimizi ve kardeşlerimizi anmak istedik. Derneğimizi ziyaret ettik. Onların her zaman yanındayız. Şehit babalarına da başsağlığı diliyoruz." dedi.
Kumartaşlı ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gelecek hafta çeşitli programların yapılacağını belirterek, "Kardeşlerimizin böyle bir ziyaret ve etkinlik yapması bizi mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kuryeler, daha sonra trafik polislerinin eskortluğunda, ellerindeki bayraklarla, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu motosikletleriyle caddelerde tur attı.
Trafikte bulunan sürücüler de gençlere korna çalarak destek verdi.
Kentte ilaç, yemek ve kargo gibi sektörlerde motosikletli kurye olarak çalışan gençler, önce Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.
Motosikletli kuryeler, ziyaretlerinde Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Şehitler için dua eden gençler, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.
Motosikletli kuryeler adına açıklama yapan Fatih Ardıç, "Şehit ağabeylerimizi ve kardeşlerimizi anmak istedik. Derneğimizi ziyaret ettik. Onların her zaman yanındayız. Şehit babalarına da başsağlığı diliyoruz." dedi.
Kumartaşlı ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gelecek hafta çeşitli programların yapılacağını belirterek, "Kardeşlerimizin böyle bir ziyaret ve etkinlik yapması bizi mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kuryeler, daha sonra trafik polislerinin eskortluğunda, ellerindeki bayraklarla, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu motosikletleriyle caddelerde tur attı.
Trafikte bulunan sürücüler de gençlere korna çalarak destek verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Afyon, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın