Afyonkarahisar
'da öğrencilerden farkındalık standı
AFYONKARAHİSAR Atatürk
İlkokulu Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında okulda meyve standı açarak, meyve ve doğal ürünler tüketimine farkındalık oluşturdu.
Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri öğretmenleri Fatma Kök'ün 'Beslenme Dostluk Okul Projesi'ne destek vererek okulda meyve ve doğal ürünler tattı. Okul içerisinde hazırlanan meyve ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlarda elma, ayva, portakal, mandalina, ekmek ve yöresel doğal ürünler yer aldı. Öğrenciler ellerindeki dövizlerle meyve tüketiminin önemine dikkati çekti. Obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye duyarlılığın arttırılması için hazırlanan standın açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın
yaptı. Açılışın ardından Müdür Yalçın, projenin önemine dikkati çekerek, öğrencilerle sohbet etti ve ikramları tattı. Daha sonra bazı öğrenciler hazırladıkları meyveleri okuldaki diğer öğrencilere ikram ederek, tavsiyelerde bulundu.
'SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİNİ FARK EDECEKLER' Okul Müdürü
İsa Urhanoğlu, çocukların bu projeyle doğal ürünleri tercih etme arzusu içerisinde olacaklarını söyledi. Urhanoğlu, Okul çağı çocuklarımızın gelişim çağının en hızlı olduğu dönemdir. Burada temel alışkanlıklarını çocuklarımız kazanıyor. Biz bu temel alışkanlıkları bu çağda verirsek ilerleyen dönemlerde daha sağlıklı bir yaşama kavuşacaklar. Bu nedenle Beslenme Dostu Okul projemizi gerçekleştirdik. Bu sayede çocuklar sağlıklı beslenmenin önemini fark ederek, daha çok doğal ürünleri tercih etmelerini arzu ediyoruz. Öğrencilerimize bu yönde farkındalık oluşturmak istiyoruz dedi.
FAYDALI VE ETKİLİ BİR PROJE
Proje koordinatörü öğretmen Fatma Kök, amaçlarının çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. Kök, Çocuklarımız gelişim çağının en önemli döneminde. Bu dönemde çocuklarım meyveleri, buradaki gördüğünüz sağlıklı besinleri görmeleri açısından ve farkındalık oluşturmak açısından projeyi gerçekleştirdik. Faydalı ve etkili olduğumuzu düşünüyorum. Biliyorsunuz en fazla paketli ve abur cubur ürünlerin tüketildiği bir dönemdeyiz. Çocukları bunlardan uzaklaştırmak ve sağlıklı besinleri onlara göstermek açısından projeyi geliştirdik. Öğrencilerimiz adına çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Atatürk İlkokulu olarak farkındalık çok üst düzeyde ve çocuklar da çok heyecanlı. Çocuklar da bu proje için çok çalıştı. İnşallah bu projemiz faydalı olur. Çocuklar bu farkındalığı diğer çocuklara göstermiş olur diye konuştu.
4. sınıf öğrencisi Yunus Emir Kaçaroğlu, Bu etkinliği yaparak diğer çocuklara abur cuburları az tüketmelerini ve meyveleri daha çok yenmesini sağlamaya çalışıyoruz ve güzel gidiyor dedi.
Diğer öğrenciler de farkındalık oluşturan projenin içerisinde yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.
Afyonkarahisar
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:34