Haberler» 3. Sayfa» Haber

Afyonkarahisar'da orman yangını

Afyonkarhisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da bulunan Tokalı Kanyonda orman yangını çıktı.

01.09.2019 23:42 Afyonkarahisar'da orman yangını
Afyonkarhisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da bulunan Tokalı Kanyonda orman yangını çıktı.

Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da bulunan Tokalı Kanyonda öğleden sonra nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle karadan müdahale yapılamayan yangına iki helikopter ile havadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, yangına müdahale eden helikopterlerden birinin su balonunda arıza meydana geldi. Yangına bir helikopterle müdahale edildi, havanın kararmasıyla helikopter müdahalesi durdu. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Akdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:48   Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada
23:42   Afyonkarahisar'da orman yangını
23:41   Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda...
23:39   Kağıthane'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
23:31   Piknikte anne ve kızı boğuldu, çocukların feryadı yürekleri dağladı
23:31   Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı
23:30   Antalya'da 12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası