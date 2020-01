Afyonkarahisar'da otobüslere erişebilirlik belgesi

AFYONKARAHİSAR Belediyesi bünyesinde şehir içi toplu taşımada hizmet veren otobüslere 'erişebilirlik belgesi' düzenlenen törenle verildi.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren halk otobüsleri erişebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Afyonkarahisar Valiliği Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nca erişebilirlik kriterlerine uyan halk otobüslerine belgeleri düzenlenen törenle verildi. Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin, Yüntaş Genel Müdürü Selim Arıcı ve engelliler katıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin yaptı. Erişebilirlik Belgesi konusunda kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Yasin Evcin, 2013 yılından bu tarafa Afyonkarahisar Valiliği Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nca 197 bina, 25 açık alan ve 45 toplu taşıma aracı olmak üzere 267 denetim yapıldığını ve bu denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetimi yapılan kuruluşlara bildirilerek, eksikliklerin tamamlanmasının istendiğini söyledi. Bu süre zarfında Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 40 toplu taşıma aracının Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu teknik değerlendirme ekiplerince denetlenerek, erişebilirlik belgesi almaya hak kazandığını aktaran Evcin, otobüslerin standartlara uygun olmasından dolayı Afyonkarahisar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımında eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı. Engellilerin ulaşımı konusunda gösterilen hassasiyetin bu belgeyle taçlandığını aktaran Başkan Zeybek, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli kardeşlerimizi, yaşlılarımızı kendimizden farklı görmüyoruz. Kendimizi onların yerine koyup, sıkıntılarını birebir gidermek için gayret sarf ediyoruz. Bizler engelli bireylerimizin hassasiyetlerine kulak veriyor, onların yaşam mücadelesine destek olarak, hayatlarını kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki sağlıklı her bir birey aynı zamanda engelli adayıdır. Çünkü ne zaman, nerede, nasıl bir olayla karşılaşacağımızı bilemeyiz" dedi.

'ERİŞİLEBİLİRLİK OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN'

Vali Mustafa Tutulmaz, engellilerin her geçen gün topluma daha fazla entegre olduğunu vurgularken, "Engelli kardeşlerimizin topluma entegre olabilmelerinin yolu işte bu erişilebilirlik konusunda daha fazla imkan sağlanması ile mümkün olacaktır. Her hizmete erişebilmeleri, gitmek istedikleri yere rahat ulaşabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel sektör kuruluşlarına, alış veriş merkezlerine, hastanelere rahat gidip hizmetleri oradan rahat bir şekilde alabilmeleri ile ilgili olarak oluşturulan bu erişilebilirlik kavramı, bugün bizim açımızdan olmazsa olmaz kavramlardan birisidir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bu konuda denetleniyor, eksikleri varsa giderilmeye çalışılıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarımızın binalarının önemli bir kısmı erişilebilirlik anlayışından önce yapılmış olması dolayısıyla, bir kısmının da tarihi özellikler taşıması dolayısıyla binalarda tadilat yapmak zor olabiliyor. Bunlara da alternatif çözümler bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMDA DUYARLILIK OLUŞMAYA BAŞLADI'

Toplumda hızla erişilebilirlik konusunda duyarlılık oluştuğunu aktaran Vali Mustafa Tutulmaz, şöyle dedi:

"Bazen ek yol, merdiven ya da asansör yaparak problemleri çözmeye çalışıyoruz. Bu durum Valilik konağında büyük sıkıntı. Tarihi özellikli bir bina. Binaya dokunulmasına müsaade edilmiyor. Bu sebeple giriş katında bir odayı engelli kardeşlerimize hizmet verilmesi yönünde dizayn ederek, burada engellilerinizin problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ben hızlı bir şekilde artık toplumumuzun da bu duyarlılığa ulaştığını, kamu görevlilerinde duyarlılığın arttığını görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Engellilerimizin genel anlamda da topluma entegrasyonu önemli. Bu yönde de kamu ve özel sektörün yanında belediyelerin de önemli bir gayreti ve çalışmaları var. Devletimiz sosyal devlet alanında her türlü hizmeti yapma yolunda ve bu konuda tavizsiz bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. Bugün yapılan hizmette çok güzel ve anlamlı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Toplu taşımada kolaylık getirecek bu sistemi oluşturdular. Engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA