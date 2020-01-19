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Afyonkarahisar'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da bir otomobilin elektrik direğine çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

19.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:31Afyonkarahisar'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da bir otomobilin elektrik direğine çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sülümenli-Çobanlar ilçesi bağlantı yolu Çorak mevkiinde Ali yönetimindeki 03 AAC 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Ali Çınar ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili jandarma tahkikat başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Çınar, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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