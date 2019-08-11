Haberler» 3. Sayfa» Haber

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

11.08.2019 21:21 Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Ç. (23) yönetimindeki tescilsiz motosiklet Ahmetpaşa beldesinden Çiğiltepe beldesi istikametine doğru seyir halindeyken karşı istikametten gelen Mahmut K. (30) yönetimindeki 34 RU 4958 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında tescilsiz motosiklet sürücüsü yaralanırken diğer 34 RU 4958 plakalı araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Halil Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından ise yaralı Halil Ç. bölgeye bağlı devlet hastanesine sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:21   Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
21:21   Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
21:21   İznik'teki orman yangını kontrol altına alındı
21:21   Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
21:21   Antalya'da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
21:21   Denizde kaybolan genç, 1 buçuk saat sonra bulundu
21:21   Bahçede çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı