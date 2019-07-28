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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

28.07.2019 13:48 Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Erkan Akbaş (41) idaresindeki 38 JE 622 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Derya (34) ve çocukları Yusuf Baha (3) ile Hatice Şüheda Akbaş,(3) yaralandı.
Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Hatice Şüheda Akbaş Çay Devlet Hastanesi'nde, anne Derya Akbaş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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