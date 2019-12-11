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Afyonkarahisar'da otomobil yangını

Afyonkarahisar'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

11.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:02Afyonkarahisar'da otomobil yangını
Afyonkarahisar'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında akşam saatlerinde çarşı istikametine seyir halinde olan İsmail A. yönetimindeki 03 ABK 890 plakalı otomobil aniden alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı köpük müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının otomobilin elektrik aksamında oluşan kacaktan meydana geldiği belirtildi. Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İtfaiye, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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