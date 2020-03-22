Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'da patates ekim sezonu başladı - Haberler

Afyonkarahisar'da patates ekim sezonu başladı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı.

22.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:27
Afyonkarahisar'da patates ekim sezonu başladı
Türkiye 'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı.
Patates üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Afyonkarahisar'da bu yıl 20 bin dekar alanda üretim yapılması bekleniyor.
Sandıklı ilçesindeki üreticiler de patates ekimi için arazilerinde çalışmalara başladı. Kadın işçiler tarafından büyüklüğüne göre bıçak yardımı ile bölünen patatesler, ekime hazır hale getirildikten sonra traktöre bağlanan makineler yardımıyla ekimi yapılıyor.
İlçeye bağlı Koçhisar köyünde 30 dönümlük alanda patates ekimi yapan üretici Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılı patates ekim sezonuna başladığını söyledi.
Patates ekiminin ilçede her yıl mart ayının ortalarında başladığını dile getiren Acar, "Patates ekimi öncesi tarlamızın kış sürümünü önceden yaptık. Daha sonra ziraat aletleri ile tarlamızı patates ekimine hazır hale getirdik. Depolarda işçiler tarafından hazırlanan patatesleri tarlaya getirerek, otomatik makineler yardımı ile tarlamıza ekiyoruz. Teknolojik ziraat aletleri yardımıyla ekim zamanı işçilik kolaylaştı." dedi.
Acar, "Söküm sezonumuz da burada 20 Temmuz gibi başlar. Ortalama dönümde 8 ile 10 ton arasında ürün alıyoruz. Üretimin ardından bizim patatesimizi de genelde tüccarlar alıyor. Tüketici patatese 'pahalı' diyor, biz de 'ucuz' diyoruz. Arada parayı tüccarlar kazanıyor. Biz ekiyoruz, üretiyoruz maliyetinin çok az bir karı ile satıyoruz, ama tüccarlar asıl parayı kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sandıklı, Türkiye, Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Haber Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haber İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı - Haber Aliağa'daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor - Haber Polisten megafonla çağrı: 'Evde kalın' - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading