Afyonkarahisar'da polis vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerini zorunlu olmadıkça şehir değiştirmeyerek evde kalmaları yönünde uyardı.
29.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:54
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerini zorunlu olmadıkça şehir değiştirmeyerek evde kalmaları yönünde uyardı.
Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak, sürücülere salgına karşı daha duyarlı olmaları ve evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.
Uygulama noktalarına gelen araçları durdurarak, sürücülere, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmamasını hatırlatan ekipler, hastalığın tehlikesine dikkat çekti.
Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak, sürücülere salgına karşı daha duyarlı olmaları ve evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.
Uygulama noktalarına gelen araçları durdurarak, sürücülere, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmamasını hatırlatan ekipler, hastalığın tehlikesine dikkat çekti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel