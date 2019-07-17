17.07.2019 23:33
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Afyonkarahisar'da sağanak

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda oluşan su birikintisi trafikte aksamalara neden oldu.

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda oluşan su birikintisi trafikte aksamalara neden oldu.
Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yaklaşık 5 saat devam eden yağış, araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.
Afyonkarahisar -İzmir kara yolunun 15. kilometresindeki Boyalı Köprüsü'nün altında toplanan su birikintisi, trafik akışının bir süre aksamasına neden oldu. Yolda yaklaşık 5 kilometre uzun araç kuyrukları oluşturdu.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun tahliyesi için köprü altında iş makineleriyle geçici hendekler kazdı.
Polis ekipleri de sürücüleri yönlendirerek trafik akışını rahatlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. Afyonkarahisar'da sağanak
Kaynak: AA
Polis, İzmir, Afyon, Güncel

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