Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı
Afyonkarahisar kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle 250'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı.
Kent merkezinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskınları yaşandı.
Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ile AFAD
İl Müdürlüğü'ne, 12 mahallede 250'nin üzerinde ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskını
yaşandığı ihbarı geldi. İtfaiye ve AFAD personeli ihbar gelen evlerde, vidanjörler ve motopomplarla su tahliyesi yaptı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti
'li Mehmet Zeybek
, itfaiye ekiplerinin Osmangazi
, Orhangazi
ve Yeşilyurt
mahallerinde evlerini su basan vatandaşların su tahliye çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.
SANDIKLI'DA DERE TAŞTI, SEL OLDUSandıklı
'da dün saat 17.00 sularında aniden bastıran yağmur Yavaşlar
köyü Akpınar
mevkisindeki derenin taşmasına neden oldu. Tereden taşan sular köydeki 19 eve ve 250 dekar tarım arazisine zarar verdi. Sel sularına kapılan 1 eşek, 16 tavuk, 15 civciv ve 15 keçi telef oldu. Köye AFAD ekibi sevk edilirken, evlere giren sular vidanjör yardımıyla gece geç saatlere kadar boşaltıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarım arazilerinde, jandarma ve AFAD ekipleri de evlerde zarar tespiti için çalışma başlattı. Kaymakam Eflatun Can Tortop
ise köye gelerek,. sel basan ev ve tarım arazilerinde incelemede bulunarak, vatandaşlardan ve muhtardan sel ve zarar hakkında bilgi aldı.
'250 DEKARDA ZARAR VAR'
Kaymakam Eflatun Can Tortop, Düzensiz ve şiddetli yağış evlerimize, ekili alanlara zarar verdi. 20'ye yakın evimizde su baskını var. 1000 dekara yakın arazinin 250 dekarında zarar var. Tarım ve Orman Müdürü arkadaşımızın tespitine göre 30 bin lira civarında zarar var. Önemsiz denecek ölçüde hayvan telefatı var. Dün akşam itibariyle AFAD, bizim arkadaşlarımız, Özel İdare daha sonra ben de geldim. Bugün AFAD yine geldi. Çalışmalarını yaptı. Olumsuz bir zararı minimum zararla atlatmış bulunuyoruz. Can kaybı yok dedi.
'HER ŞEY REZİL RÜSVA OLDU'
Tavukları telef olan köy sakinlerinden Mustafa Kaygusuz
, Sel kümesi bastı. Kümesten kurtarabildiğim civcivleri kurtardım. Tavukları kurtaramadım. Bir horoz, 10 civciv telef oldu. Avlumuzun içi, evimizin altı tamamen su altında kaldı. Her şey rezil rüsva oldu diye konuştu.
'EVLERDE SU TAHLİYESİ YAPILDI'
Yavaşlar köy muhtarı Sezgin Orhan, şöyle dedi
Dün saat 17.00 sularında şiddetli yağmur nedeniyle taşkın koruma dereleri taştığı için köyümüzü sular bastı. 19 ev su altında kaldı. Gece geç saatlere kadar evlerde su tahliyesi yapıldı. Köyümüzde 1 eşek, 16 tavuk, 15 civciv telef oldu. Suyun getirdiği arazide 15 keçi ölüsü bulundu. Keçileri dağdan yaylalardan sel suları getirmiştir diye konuştu.