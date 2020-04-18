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Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarına esnaftan tatlı ikramı

Afyonkarahisar'da bir esnaf, iş yerinde hazırladığı tatlıları, devlet hastanesi ile 112 Acil Servis Hizmetlerindeki sağlık çalışanlarına ikram etti.

18.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:52
Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarına esnaftan tatlı ikramı
Afyonkarahisar'da bir esnaf, iş yerinde hazırladığı tatlıları, devlet hastanesi ile 112 Acil Servis Hizmetlerindeki sağlık çalışanlarına ikram etti.
Ambaryolu'nda faaliyet gösteren işletmenin sahibi Salih Sayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele ettikleri bugünlerde, sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini belirtti.
Hizmetlerinden dolayı tüm sağlık personeline teşekkür eden Sayır, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgınında can başla mücadele eden Afyonkarahisar'daki sağlık çalışanlarına ufak bir jest ve moral vermek için tatlı ikramında bulunmak istedik. Amacımız onları motive etmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Bu doğrultuda 112 Acil Servis Hizmetleri ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarımıza ve hasta yakınlarımıza halka ve lokma tatlısı ikram ettik."
Sayır, gerekli izinleri aldıkları takdirde ilerleyen günlerde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesindeki sağlık çalışanlarına da tatlı götürmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Acil Servis, Afyon, Güncel
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