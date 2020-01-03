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Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarından ilkokul çocuklarına mont ve bot hediyesi

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında, ilkokul öğrencisi 50 çocuğa mont ve bot hediye etti.

03.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:22 Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarından ilkokul çocuklarına mont ve bot hediyesi
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında, ilkokul öğrencisi 50 çocuğa mont ve bot hediye etti.
Şube Başkanı Muhammet Emin Dağhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce başlattıkları "Çocuklar Üşümesin" projesi ile bu yıl da İhsaniye ilçesine bağlı Köyü İlkokulundaki 50 çocuğa mont ve bot dağıttıklarını söyledi.
Projeye destek verenlere teşekkür eden Dağhan, "Projemizi, 30 çocuk için başlatmıştık. 'Çocuklar Üşümesin' afişimizi sosyal medyada da paylaşmıştık. Afyonkarahisar'daki 112, UMKE ve diğer sağlık kurumlarının çalışanlarının yanı sıra hayırseverler de bize destek verdi. Onların sayesinde bugün ilkokulumuzdaki 50 çocuğumuzu sevindirdik." dedi.
"Benzer projelere imza atsınlar"
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğan, ATTDER'in öncülüğünde ve sağlık personelinin bağışlarıyla söz konusu projenin hayata geçirildiğini anlattı.
Hediyelerin, öğrencilere sağlık ekiplerince bizzat ulaştırıldığını belirten Doğan, "Çocuklarımızın mutlulukları gerçekten görülmeye değerdi. İnşallah, bu tür faaliyetler daha da çoğalır. Diğer kamu kurumlarımız da benzer projelere imza atsın. Sadece çocukları değil, ihtiyacı olan insanları da sevindirmeliyiz." ifadesini kullandı.
Ayazini Köyü İlkokulu öğretmeni Veysel Karakaya, köylerine gelip öğrencilerini sevindiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ayazini, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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