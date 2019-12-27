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Afyonkarahisar'da sahte heykeller ele geçirildi

Jandarma ekiplerince, İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki parça sahte heykel ele geçirildi.

27.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:54 Afyonkarahisar'da sahte heykeller ele geçirildi
ekiplerince, ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki parça sahte heykel ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmaları sonucunda jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Döğer beldesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılana aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 parça heykel ele geçirildi.
Operasyonda, K.D., Y.E., E.O. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada, ele geçirilen heykellerin sahte olduğu ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhsaniye, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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