Afyonkarahisar'da Sakal-ı Şerif yoğunluğu

Afyonkarahisar
'da tarihi Mevlevi Türbe Camisi'nde muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi
dolayısıyla ziyarete açıldı.
Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden alınarak halkın ziyaretine sunuldu.
Önce erkekler, ardından da kadınların alındığı ziyaretin, oluşan yoğunluk dolayısıyla teravih namazının ardından da devam edeceği bildirildi.
Cami imam hatibi Eyüp
Barutçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ramazan ayında Kadir Gecesi
'nde Peygamber'in emanetlerinden Sakal-ı Şerif'in ziyarete açıldığını söyledi.
Bir çok kişinin kutsal emaneti görmek için geldiğini belirten Barutçu, şunları kaydetti:
"Burada hem ramazan ayının güzelliğini tadıyoruz, hem de Kadir Gecesi
'nin faziletini yaşamak için geliyorlar. İkindi namazından ve teravih namazının ardından olmak üzere iki kez ziyarete açılıyor. Gerek Afyonkarahisar
, gerekse dışarıdan birçok kişi ziyarete geliyor."
Sakal-ı Şerif'i görmek için her yıl Mevlevi camisine geldiklerini aktaran ziyaretçiler de duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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