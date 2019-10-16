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Afyonkarahisar'da şampiyon Birkan Polat

2018 yılının Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Birkan Polat, Afyonkarahisar'da düzenlenen Göbeklitepe Kültür Finali'nde mücadele verdi.

16.10.2019 11:53Afyonkarahisar'da şampiyon Birkan Polat
2018 yılının Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Birkan Polat, Afyonkarahisar'da düzenlenen Göbeklitepe Kültür Finali'nde mücadele verdi. Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın da son ayağının yapıldığı Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası'nda Birkan Polat Türkiye şampiyonu oldu.

Motosiklet akrobasi dalında Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Birkan Polat, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL

Birkan Polat, Göbeklitepe, Motosiklet, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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