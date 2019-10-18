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Afyonkarahisar'da şiddetli yağış

Afyonkarahisar'da şiddetli yağış Yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

18.10.2019 16:29
Afyonkarahisar'da şiddetli yağış
Yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Şuhut'ta öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli sağanak yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, vatandaşlar ise ıslanmamak için dükkan tenteleri ve otobüs durakları gibi yerlere sığındı. Vatandaşların birçoğu ise montları ve ellerindeki poşetler ile ıslanmaktan korunmaya çalıştı.
Öte yandan Cuma namazına yetişmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Afyonkarahisar'da şiddetli yağış

Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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