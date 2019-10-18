Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da şiddetli yağış zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'da şiddetli yağış zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

18.10.2019 14:50Afyonkarahisar'da şiddetli yağış zor anlar yaşattı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şuhut'ta öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli sağanak yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, vatandaşlar ise ıslanmamak için dükkan tenteleri ve otobüs durakları gibi yerlere sığındı. Vatandaşların birçoğu ise montları ve ellerindeki poşetler ile yağmurdan korunmaya çalıştı Cuma namazına yetişmek isteyen vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42 Esenyurt'ta eşini silahla öldüren sanığa "indirimsiz" ağırlaştırılmış müebbet hapis
16:42 Boğaziçi üniversitesi'nde istiklal marşına hakarete tepki
16:42 Tunceli'de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü
16:42 Lüleburgaz'da, terör propagandasına tutuklama
16:42 Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
16:42 Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti
16:41 Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
18.10.2019 16:43:12