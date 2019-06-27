27.06.2019 14:13
Haberler » Güncel » Haber

Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silah kaçakçılığını önlemeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi, Çay ve Bolvadin ilçelerinde belirlenen 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve gaz tabancası ile fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
tabanca , operasyon , silah kaçakçılığı , afyonkarahisar , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:18 - Yavru Ayı Yol Kenarına Oturarak Otomobilleri İzledi
16:17 Sinop İl Özel İdaresi Stratejik Plan Hazırlığı Bilgilendirme Toplantısı
16:17 DHA YURT BÜLTENİ-13
16:17 Bozkır'da MOBESE'ler faaliyete başladı
16:16 MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı
16:16 Afrika mutfağını başkente taşıdılar
16:16 Kırşehir'de spor güvenliği tedbirleri görüşüldü