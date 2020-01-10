Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Siahlı kavga, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Beyyazı Beldesi'nde yaşandı. İddiaya göre akraba olan ve aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunan iki aile, Örnek Mahallesi'ndeki Abdullah Arslan'ın evinin önünde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Abdullah Arslan ruhsatsız tabancasıyla Ömer Arslan, Yaşar Arslan, Hülya Arslan ile Hüseyin Altunkaya'yı vurarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar Arslan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Arslan ile Hüseyin Altunkaya'nın hayati tehlikeyi atlatamadıkları öğrenildi.

Abdullah Arslan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.