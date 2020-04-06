Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarına mama desteği

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bıraktı.

06.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:44
Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarına mama desteği
Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bıraktı.
Belediye ekipleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) yerleşkesi, Erenler Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) park ve bahçelere, sokak hayvanları için mama ile su bıraktı.
Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgeye istinaden kentteki sokak hayvanlarına mama, yem, yiyecek ve su bıraktıklarını söyledi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sürekli sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma yürüttüğünü dile getiren Atlı, "Şehrimizde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelere mama, yem ve su bırakıyoruz. Bu işlemi sürekli yapıyoruz. Bizim dışımızda Afyonkarahisar'daki çok sayıda hayvansever de sokak hayvanlarına yardımda bulunuyor." dedi.
Atlı, geçici hayvan barınağında 150 civarında sokak hayvanın bulunduğunu ve onların bakımı ile rehabilitasyonlarının devam ettiğini vurguladı.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de da sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarda, kısıtlamalardan dolayı yiyecek ve içeceğe ulaşma sıkıntısı çeken sokaktaki hayvanlara sahip çıkan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Düzce'de koronavirüs tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 50 bin 400 lira ceza - Haber 18:23: Bakır kablo çalan 3 kişi tutuklandı - Haber 18:22: Mutfakta kumar oynayan 12 kişiye "sosyal mesafe" para cezası - Haber 18:22: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 18:20: Makineyle inek sağarken akıma kapılarak öldü - Yeniden - Haber 18:12: Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber