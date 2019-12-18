Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da son 4 ayda aranan 189 kişi yakalandı - Haber

Afyonkarahisar'da son 4 ayda aranan 189 kişi yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlara karışan 189 kişinin yakalandığı bildirildi.

18.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:48Afyonkarahisar'da son 4 ayda aranan 189 kişi yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlara karışan 189 kişinin yakalandığı bildirildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ağustos 2019 tarihinden bugüne kadar suç ve suçlarla mücadele faaliyetleri sonucunda, 30 faili meçhul olayın aydınlatıldığı ve şüphelilerin yakalanarak adalet önüne çıkarıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Son 4 ay içinde Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmada 70 faili firarda olan olayın faillerinin gerek il içinde gerekse il dışında takipleri yapılarak yakalanmış, 47 olaya anında müdahale edilerek olayların olması ve suçluların kaçmasına engel olunmuş, 9 olay ile ilgili ise komşu illere destek verilerek şahısların yakalanması ve olayın aydınlatılması sağlanmış, bu olaylarla ilgili Afyonkarahisar sınırları içerisinde suç işleyen 189 şahıs yargı önüne çıkarılmış, suçları çerçevesinde ceza ve tutukevine teslim edilmiştir." denildi.

Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42 İTSO 2020 tahmini bütçesi belli oldu - Haber
15:42 Irak'ta bağımsız milletvekili Faik Şeyh Ali, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istedi - Haber
15:42 AFSÜ Rektörü Okumuş'tan "kadına şiddete hayır" - Haber
15:42 Karaman'da eczacı kalfaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:42 Ulaşım Kongresi'nde "Yeni Nesil Araçlar" konuşuldu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
13:18 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilk yorum - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 15:51:11