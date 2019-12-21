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Afyonkarahisar'da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı

Afyonkarahisar Park Afyon AVM'de Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.

21.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:30 Afyonkarahisar'da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı
Afyonkarahisar Park Afyon AVM'de Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.

Programda öğrenciler, açtıkları standı ziyaret eden vatandaşlara sosyal medya bağımlılığı ile ilgili kısa bir anket uygulayarak bilgilendirmelerde bulundu. Proje öğretmeni Esra yaptığı açıklamada, amaçlarının teknolojiyi bilinçli kullanma, sosyal medya mahremiyeti ve kişisel verilere dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de insanların internet kullanma oranının yüzde 82 seviyelerine ulaştığını dile getiren Doğanlı, "İnternetin kullanım amaçlarına bakıldığında sosyal medya kullanımın ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Önceleri sohbetin yerini televizyon, günümüzde ise televizyonun yerini de internet almıştır. Dolayısıyla insanlar, gerçek ilişkiler yerine sanal ilişkiler kurarak yalnızlaşıyor. Üreten bir toplumdan gün geçtikçe daha fazla tüketen bir topluma dönüşüyoruz" dedi.

Doğanlı, insanların değerli olan zamanının telefonu ellerine alınca hızla akıp gittiğini vurguladı. Türkiye'de sosyal medya kullanımını yerine gerçek ilişkiler kurması gerektiğine dikkat çeken Doğanlı, "İnsanların mutlu olabilmesi için telefona değil, kitap okumaya daha fazla zaman ayırması gerekiyor. Ülke olarak daha iyi bir geleceğe ulaşabilmek için herkesi gerçek hayata çağırıyoruz." ifadelerini kulandı. Etkinliğe Okul Müdürü Arif Okumuş, öğretmenler ve veliler de destek verdi. - AFYONKARAHİSAR

Doğanlı, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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