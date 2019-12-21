Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da sosyal medya farkındalık etkinliği - Haber

Afyonkarahisar'da sosyal medya farkındalık etkinliği

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.

21.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:10 Afyonkarahisar'da sosyal medya farkındalık etkinliği
Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.
Park Afyon AVM'deki programda öğrenciler, açtıkları standı ziyaret eden insanlara sosyal medya bağımlılığı ile ilgili kısa bir anket uygulayarak bildirmelerde bulundu.
Proje öğretmeni Esra Doğanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının teknolojiyi bilinçli kullanma, sosyal medya mahremiyeti ve kişisel verilere dikkat çekmek olduğunu söyledi.
Türkiye'de insanların internet kullanma oranının yüzde 82 seviyelerine ulaştığını dile getiren Doğanlı, şöyle konuştu:
"İnternetin kullanım amaçlarına bakıldığında sosyal medya kullanımın ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Önceleri sohbetin yerini televizyon, günümüzde ise televizyonun yerini de internet almıştır. Dolayısıyla insanlar, gerçek ilişkiler yerine sanal ilişkiler kurarak yalnızlaşıyor. Üreten bir toplumdan gün geçtikçe daha fazla tüketen bir topluma dönüşüyoruz."

Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   İstanbul Kent Konseyi açıldı - Haber
17:35   Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi - Haber
17:35   Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 - Haber
17:35   Kocaeli sanayi sitesinde yangın-5 - Haber
17:35   Kayserispor 3.kez kazanmak istiyor - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
15:28   Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor - Haber
21.12.2019 17:38:09