Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kuralına uymayan 32 kişiye para cezası
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye adli işlem yapılırken, 32 kişiye de toplam 101 bin 760 lira ceza uygulandı.
07.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:18
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer ve Dumlupınar mahallelerinde 2 adres ile bir kahvehanede okey ve kağıt oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreslere giden polis ekipleri, ikametlerdeki 3 kişiye adli işlem uygularken, 32 kişiye de Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 101 bin 760 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Dumlupınar, Afyon, Güncel