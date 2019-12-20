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Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuvalda ceset bulundu

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

20.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:00 Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuvalda ceset bulundu

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular tarafından ev sahibine verildi. Ev sahibi Abdullah G. yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken şahsın yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.


Ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis şahsın kimliğini belirlemek ve olayın faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı. - AFYONKARAHİSAR


Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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