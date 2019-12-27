Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Haber

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

27.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:20 Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Tınaztepe beldesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Araçta tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 651 sikke ile heykel ele geçirildi.
Ekipler, otomobildeki Ü.I, B.Y, Ö.F.K. ile A.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30   "Düzce İş Kulübü" için protokol imzalandı - Haber
15:28   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman Resitali - Haber
15:28   Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü - Haber
15:23   Gümüş anahtar onur ödülüne layık görüldü - Haber
15:23   Jandarma Bölge Komutanı Hacıoğlu'ndan Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 15:39:31