Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Tınaztepe beldesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Araçta tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 651 sikke ile heykel ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki Ü.I, B.Y, Ö.F.K. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA