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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

10.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:14Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Isparta oturan İ.G'nin elindeki tarihi eser niteliği taşıyan ve üzerinde yazıların olduğu şerit şeklinde malzemeleri satmak için Isparta'dan Afyonkarahisar'a geleceği bilgisine ulaştı.
İ.G. ile irtibata geçtiği tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl mevkisindeki yol kontrolü sırasında zanlılara ait 2 aracı durdurdu.
Araçlardaki S.T, Y.E, M.Y, M.K, F.Ç. ve İ.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 Tevrat ve 3 yazılı şerit olmak üzere 6 parça tarihi eser ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tevrat, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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