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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

17.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:18Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımpaşa Mahallesi'nde oturan M.S'nin elinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu ve satmak istediği yönünde ihbar aldı.
Ekipler tarafından takibe alınan M.S. ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.G. ile K.A. yakalandı.
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ile heykel kafası ele geçirildi.

Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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