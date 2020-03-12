Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli bir kitabı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
12.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:06
Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli bir kitabı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli kitap ele geçirildi.
Araçtaki M.A, A.Ş, Y.Y. ile L.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli kitap ele geçirildi.
Araçtaki M.A, A.Ş, Y.Y. ile L.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel
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