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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli bir kitabı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

12.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:06
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli bir kitabı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli kitap ele geçirildi.
Araçtaki M.A, A.Ş, Y.Y. ile L.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel

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