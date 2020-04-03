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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 14 parça tarihi eser ele geçirildi.

03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:08
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 14 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde yaşayan İ.G.'nin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İ.G.'yi beldede yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 parça tarihi eser ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyyazı, Afyon, Güncel
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