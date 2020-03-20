Afyonkarahisar'da tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
20.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:14
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde yaşayan Y.D'nin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Y.D. gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 parça ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde yaşayan Y.D'nin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Y.D. gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 parça ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA