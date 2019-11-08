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Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan pelikan ve tilki doğaya salındı

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan pelikan ile kızıl tilki bir ay süren tedavilerinin ardından doğaya salındı.

08.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:40 Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan pelikan ve tilki doğaya salındı
Afyonkarahisar'da yaralı bulunan pelikan ile kızıl tilki bir ay süren tedavilerinin ardından doğaya salındı.
Afyonkarahisar ve çevresinde vatandaşlar tarafından bulunan pelikan ile kızıl tilki, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 1 ay rehabilite edildi.
Yeterli sağlık ve güce kavuşan pelikan ile kızıl tilki, 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde doğaya bırakıldı.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı pelikanlarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı göçe devam edememe durumunun görüldüğünü söyledi.
Pelikanın merkezde tedavisinin tamamlandığını anlatan Kandır, "Bu bağlamda bakım besleme ve tedavi neticesinde doğaya dönmeye hazır hale geldi. Bugünde onu doğasına kavuşturduk." dedi.
Kandır, kızıl tilkinin de köpekler tarafından yaralanmış olabileceğine işaret ederek, "Yetkiler tarafından merkezimize ulaştırılan tilkiye öncelikle saldırı vakası olduğu için kuduz aşısı yaptık. Sonrasında yaraları temizlendi. Uzun bir süre, tedavi ve bakım süreci geçirdi. Oldukça sağlıklı. Bundan sonra ömrünün uzun olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yaban, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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