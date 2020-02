Afyonkarahisar'da temaslar gerçekleştiren Bakan Gül değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, milletin karşısındaki vesayetçilere karşı en güçlü sesin hep AK Parti'den çıktığını belirterek "Milletin ekmeğine ve özgürlüğüne uzanmak isteyen bütün ellere ve emellere karşı AK Parti, milletin yanında yer alarak siyaset yapmıştır. Biz millete sırtımızı dönersek ancak o zaman kaybederiz." dedi.

Bakan Gül, Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri için geldiği Afyonkarahisar'da, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından İmaret Camisi'nde cuma namazını kılan Gül, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Gül, burada yaptığı konuşmada, belediye ve genel seçimlerde Afyonkarahisar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin yanında yer alarak güçlü bir destek verdiğini söyledi.

Kendilerinin de bu desteğe layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Gül, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Afyonkarahisar'a hizmetlerin devamı noktasında her alanda, her türlü desteğini ve talimatlarını vermişlerdir. Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, hükümette yer aldığı tüm dönemlerde ve şimdi de tüm Türkiye'ye olduğu gibi Afyonkarahisar'a yatırımlarını sürdürmüştür. Sayın Bakanımıza da kabinedeki hizmetleri, partimize ve hükümetimize katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Milletin derdini unutup kendi derdimize düşersek kaybederiz"

Afyonkarahisar Belediyesinin yeni dönemde hizmetleri daha da ileriye taşıyacağını dile getiren Gül, millete mahçup olmadan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimize mahçup olmadan çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. AK Parti'nin en büyük gücü, milletin desteğidir, duasıdır. AK Parti de aldığı bu gücü milletin yanında durarak hep göstermiştir. Milletin karşısındaki vesayetçilere karşı en güçlü ses hep AK Parti'den çıkmıştır. Milletin ekmeğine ve özgürlüğüne uzanmak isteyen bütün ellere ve emellere karşı AK Parti, milletin yanında yer alarak siyaset yapmıştır. Biz millete sırtımızı dönersek ancak o zaman kaybederiz. Kırgınlıklar ve küskünlükler olursa ancak o zaman kaybederiz. Milletin derdini unutup kendi derdimize düşersek kaybederiz. O yüzden biz, kongre vesileleri ile bu süreçteyiz. Kırgınlık, dargınlık olmadan memlekete hizmet etmek için bunları bir fırsata dönüştürmeyi başaracağız. AK Parti inşallah daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Milletle beraber bu tabelayı asan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, inşallah Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilerleyeceğiz. Burada en büyük gücümüz milletin duası, teşkilatlarımızın da gayretleridir. Ben bütün teşkilatımıza kongre sürecinde başarılar diliyorum."

Meselelerinin Türkiye, ülkenin daha fazla büyümesi ve mazlumların yanında bulunmak olduğunu aktaran Gül, "Meselemiz ülkemizdeki 82 milyon insanın birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Sofrasındaki ekmeği büyütmektir, özgürlüğü artırmaktır. Bunları daha da güçlü hale getirmektir." ifadesini kullandı. an

Bakan Gül, polemiklere girmeden ülkeyi büyütmenin derdiyle yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA