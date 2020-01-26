Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti - Haber

Afyonkarahisar'da temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25) yaşamını yitirdi.

26.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:06Afyonkarahisar'da temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25) yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Sinanpaşa ilçesi Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Öztürk, eşinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Öztürk, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirilen Öztürk'ün naaşı, memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi.


Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19  15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN ORTASINDA DEHŞET - 4
13:18  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'ı ziyaret etti
13:13  Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı
13:18  Deprem farklı, acı aynı
13:17  Spor göztepe'de stat heyecanı
26.01.2020 13:21:09