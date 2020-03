Afyonkarahisar'da termal oteller müşteri kabulünü durdurdu

Afyonkarahisar'da Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak müşteri kabulünü durdurdu.Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Kovid-19) Afyonkarahisar'da termal otelleri de etkiledi. Afyonkarahisar ve ilçelerinde bulunan 5 yıldızlı termal otellerin neredeyse tamamı müşteri kabul etmiyor. Virüsün etkisini en aza indirmek için tüm organizasyonlar iptal edilirken, kentte spa merkezi bulunan termal oteller geçici olarak müşteri kabul etmemeye başladı.Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, yaptığı açıklamada, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, termal otellerin geçici olarak müşteri kabul etmeyeceğini duyurdu. Gümüşhan şöyle devam etti:"Sağlığımız her şeyden önemli. Devam eden salgın durumu ışığında ve devletimizin tavsiyesine göre, otel operasyonumuzu bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak kapalı olacağını sizlere bildirmek isteriz. Bu arada lütfen güven içinde kalın ve kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Yakında zaman içerisinde sizinle tekrar harika anılar oluşturmayı umut ediyoruz. Her hangi bir talebiniz olması durumunda lütfen bizimle iletişime geçiniz. Sağlıklı günler görüşmek dileğiyle." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA