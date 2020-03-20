Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'da termal oteller müşteri kabulünü durdurdu - Haberler

Afyonkarahisar'da termal oteller müşteri kabulünü durdurdu

Afyonkarahisar'da Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak müşteri kabulünü durdurdu.

20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Afyonkarahisar'da termal oteller müşteri kabulünü durdurdu
Afyonkarahisar'da Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak müşteri kabulünü durdurdu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Kovid-19) Afyonkarahisar'da termal otelleri de etkiledi. Afyonkarahisar ve ilçelerinde bulunan 5 yıldızlı termal otellerin neredeyse tamamı müşteri kabul etmiyor. Virüsün etkisini en aza indirmek için tüm organizasyonlar iptal edilirken, kentte spa merkezi bulunan termal oteller geçici olarak müşteri kabul etmemeye başladı.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, yaptığı açıklamada, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, termal otellerin geçici olarak müşteri kabul etmeyeceğini duyurdu. Gümüşhan şöyle devam etti:

"Sağlığımız her şeyden önemli. Devam eden salgın durumu ışığında ve devletimizin tavsiyesine göre, otel operasyonumuzu bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak kapalı olacağını sizlere bildirmek isteriz. Bu arada lütfen güven içinde kalın ve kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Yakında zaman içerisinde sizinle tekrar harika anılar oluşturmayı umut ediyoruz. Her hangi bir talebiniz olması durumunda lütfen bizimle iletişime geçiniz. Sağlıklı günler görüşmek dileğiyle." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak - Haber Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip - Haber Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber ADD Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib şehidi Ramazan Nayir'in babasını arayarak başsağlığı diledi - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber
Loading