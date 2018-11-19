Afyonkarahisar'da Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye
'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sandıklı ilçesinde meydana geldi. 155 Polis
İmdat Hattı'na yapılan ihbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen S.Y. (27), A.G. (19) ve N.Y.'yi (19) ikametlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 33 fişek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - Afyonkarahisar
Suriye,Sandıklı,Afyonkarahisar
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:31