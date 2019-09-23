Afyonkarahisar'da trafik kazaları MOBESE'de

AFYONKARAHİSAR'da bu yıl şehrin çeşitli kavşak ve caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde 9 ayda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin MOBESE kamerası görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, Organize Sanayi kavşağında gece saatlerinde kontrolsüz şerit değiştiren otomobile başka otomobilin çarpması ile Hıdırlık Mesire Alanı kavşağında aşırı hızlı otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpma anı yer aldı. Otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçen minibüsün hafif ticari araca çarpması ve devrilme anı, Aşağı Ambar yolunda da minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpışması görüntülere yansıdı.

Fatih kavşağında ışık ihlali yapan bir minibüsle başka bir aracın çarpışması, ardından minibüsün devrilme anı, Uydukent'te otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı ve hafif ticari aracın defalarca takla atarak durabildiği kaza anları da kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Yine MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Gümüşkent kavşağında iki aracın çarpışması ve araçların içinden insanların dışarı savrulması, Efeli kavşakta ve Otogar kavşağında da otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar görülüyor. Yetkililer kazaların takip mesafesi, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücü ve yayaları can, mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA