Haberler » Güncel » Haber

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.

21.09.2019 08:40Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.
Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 plakalı otomobil, Antalya-Afyonkarahisar kara yolunun Sandıklı girişinde önüne çıkan ata çarptı. Araç ardından refüjdeki işaret levhası ve bir ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kekeç, kazada hayatını kaybederken araçta bulunan Cemile Kekeç (72) ile Beyza Nur Karakum (24) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Kekeç'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sandıklı, Antalya, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:00 28 Şubat darbesinin mimarları Bodrum'da lüks villalarda yaşıyor
10:00 Van'da yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde kuaförlük hizmeti
10:00 Servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
10:00 İstoç'ta kavanoz kapağı kapış kapış... sadece 1 koli  kaldı
09:58 Irak kuzeyinde 2 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
09:58 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlisine ziyaret
09:58 (ÖZEL) İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu