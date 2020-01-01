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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

01.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:44 Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, beldesi istikametinden Şuhut istikametine seyir halinde olan Fatih Ç. (32) yönetimindeki 46 ET 645 plakalı otomobil Çobankaya rampası mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Fatih Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Fatih Ç.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Karaadilli, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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