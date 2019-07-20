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Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

20.07.2019 12:37 Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece 00.30 sıralarında Bolvadin-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ istikametine seyir halinde olan Musa Ö. yönetimindeki 03 AAC 356 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girerek takla attı. Araç yolun karşı tarafında bulunan tarlaya girerken, sürücünün yanı sıra Mahir T. ve Muhammet Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve bölge hastanelerine sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Afyon, Araç, 3. Sayfa

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