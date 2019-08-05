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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

05.08.2019 11:15
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Hasan A. idaresindeki 03 AAN 384 plakalı otomobil ile Üzeyir Ç. yönetimindeki 03 VZ 701 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu 5. kilometresinde çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice A. (45), Beytullah A. (10), Ali G., ve Sabire G. yaralandı. İhbar, üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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