Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

30.10.2019 21:52Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şafak Akbulut (26) idaresindeki 34 BMB 959 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Atlıhisar Köyü mevkisinde Satılmış Gümüşay (42) yönetimindeki 26 EC 426 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Gülden Akbulut, (32) Ahmet Kadir Akbulut, (1) Ahmet Selek, (62) ve Güllü Selek (55) yaralandı.
İhbar üzerini olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:10 Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması
00:08 Gazze'deki binicilik kulübünden "meme kanseri" duyarlılığı
00:05 Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 5 yaralı
00:04 Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler
00:02 İskendeun'da iki grup arasında kavga
00:02 Adıyaman iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2019
31.10.2019 00:23:16